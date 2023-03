Félix Mendonça Jr. comenta possível federação entre PSB e PDT

Com a aprovação, nesta quinta-feira, 9, por parte do PSB para que o partido possa integrar uma federação com PDT e Solidariedade, a composição entre as legendas fica cada vez mais próxima. Formalmente, as duas outras siglas que devem incluir o grupo ainda não decidiram por iniciar as conversas internas para a federação partidária.

A ideia, caso saia do papel, é que a aliança seja formada tendo como objetivo o fortalecimento do bloco no Congresso, que teria 34 deputados e 7 senadores, sem contar possíveis migrações, e de olho nas eleições municipais de 2024.

Sobre o assunto, o presidente estadual do PDT, o deputado federal Félix Mendonça Junior, destaca que as conversas ainda são bem iniciais. "Pode acontecer, sim, mas ainda está muito cedo para cravar. As negociações estão são preliminares”.

O parlamentar lembra que, na Câmara dos Deputados, entre os representantes baianos têm, além do nome dele, o do deputado federal Leo Prates, ao passo que o PSB tem a deputada Lídice da Mata, que também é a presidente estadual da sigla na Bahia.

Félix confirmou que as duas legendas irão formar um bloco na Câmara para fortalecer a atuação conjunta. "Esse é o primeiro passo, que vai acontecer. É o namoro. Depois, pode ser que aconteça o casamento", declara o parlamentar.

No último ano, o PSB estudou a possibilidade de integrar a federação formada pelo PT, PCdoB e PV, mas acabou não integrando o grupo.