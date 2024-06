“Focado nas comunidades”, diz Tourinho sobre festa junina em Salvador

MP-BA realizou uma reunião de homenagem aos municípios que encaminharam os dados de transparência à instituição no prazo - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Em evento de entrega do “Selo de Transparência” do Ministério Público da Bahia (MP-BA) aos municípios, o secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, detalhou, na manhã desta quinta-feira, 13, o foco da capital baiana na contratação das atrações artísticas para as festas juninas. “Investimento focado nas comunidades.”

“É uma atuação que comparado a outros municípios não é tão grande, por que focamos mesmo no Centro Histórico e é uma festa muito do interior, apesar de que quem está em Salvador também tem uma experiência de interior, porque nós temos shows em coretos, em praças, samba junino, é uma característica cultura específica de Salvador e focada nas comunidades”, disse, em conversa com o Portal A TARDE.

O MP-BA realizou nesta quinta uma reunião de homenagem aos municípios que encaminharam os dados de transparência à instituição no prazo. No encontro, as lideranças das cidades receberão o “Selo Transparência” pelo feito.

O levantamento é referente aos festejos realizados entre o dia 1º de maio e 31 de julho. Eles integram o ‘Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia’, que atualiza diariamente, de forma sintética, os valores já informados e as listas dos municípios que disponibilizaram e que não encaminharam os dados.

No evento, Tourinho também ressaltou a relevância da “honraria”. “Esse selo tem uma importância muito grande porque tem haver com transparência e os parâmetros com que deve-se contratar as atrações artísticas das festas juninas na Bahia.

“[Em] Salvador a gente faz um investimento no São João muito focado nas ações do Centro Histórico. A gente apoia as associações dos empreendedores, a gente apoia a Paróquia de Santo Antônio, temos editais de samba junino.”