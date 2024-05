Fórum celebra 50 anos de parceria entre o Brasil e a China na Bahia | A TARDE

Organizado pela SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia), o II Fórum Bahia-China foi aberto na manhã desta terça-feira, 21, com ilustres presenças. O evento celebra os 50 anos de parceria do Brasil com a China, inclusive com um novo acordo entre o estado da Bahia e a Universidade Shandong e com o lançamento de um livro sobre a diplomacia entre os dois países.

Uma das participantes do fórum, a cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Sra. Tian Min, destacou a importância da relação com a Bahia e lembrou das parcerias realizadas por empresas chinesas no estado.

“Bahia é um estado muito importante no Brasil e o estado tem estabelecido uma relação de germinação com a província de Shandong. Uma delegação de Shandong hoje mesmo está aqui para participar do segundo fórum, o que eu penso que é uma germinação muito importante. Já fazem 25 anos e podemos reforçar, através desta germinação, a nossa cooperação. E agora acho que é também muito importante a entrada de várias empresas chinesas na Bahia, por exemplo BYD, que estabeleceu uma fábrica em Camaçari”, declarou a cônsul-geral chinesa ao Portal A TARDE.

O diretor-geral da SEI, José Acácio Ferreira, agradeceu a parceria do governo chinês, através de sua representante Sra. Tian Min, e também da Universidade de Shandong, que deve trabalhar junto ao governo da Bahia em projetos sobre logística e transporte; cidades inteligentes; e economia de baixo carbono.

“A Bahia é uma terra fértil para os senhores fazerem negócio. É uma terra que vai respeitar a cultura alheia e vocês terão aqui o suporte da gestão pública para fazer com que os negócios empreendidos aqui, na nossa terra, na Bahia de Todos os Santos, sejam exitosos para os dois estados”, prometeu Acácio Ferreira.

Diretor da SEI responsável pela parte de pesquisas sociais, Edgard Porto também falou ao Portal A TARDE sobre a importância da relação entre a Bahia e a China. Segundo ele, a parceira é uma possibilidade de novo ciclo de desenvolvimento no estado.

“Esses novos estudos vão acrescentar novos temas, novos projetos, novas ideias e vão atrair novos investimentos. O tema da logística de transporte, por exemplo, tem possibilidade de a gente integrar a Bahia com outras regiões do Brasil e do mundo e, portanto, podem atrair investimentos novos para a macrorregião de Salvador, que envolve Feira de Santana, Alagoinhas e até Santo Antônio de Jesus, assim como outros 80 municípios do interior da Bahia, que podem se beneficiar com esses investimentos em logística”, afirmou Porto.

Outras lideranças importantes do governo da Bahia também se fizeram presentes no evento, como os secretários estaduais Maurício Bacelar, do Turismo, e Bruno Monteiro, da Cultura. Além deles, o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, foi outra figura pública a comparecer.

“A China é um parceiro estratégico, tendo em vista todo o potencial comercial que uma nação com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes tem. Então é um mercado que interessa a qualquer país. Além disso, eles possuem uma estratégia de expansão das suas atividades econômicas para vários outros setores, em disputa de mercado direto com os Estados Unidos e com a União Europeia, o que pode possibilitar ao estado da Bahia atrair investimentos, a exemplo do que o governador Jerônimo conseguiu, com o seu esforço pessoal, que foi a atração da BYD”, avaliou Carballal.

“Este fórum se enquadra no segmento do turismo de negócios. Fóruns como este movimentam os equipamentos turísticos da Bahia. E, pela Bahia tem uma diversidade de segmentos turísticos, serve também como uma verdadeira vitrine. Os que vêm aqui por conta da relação empresarial ou profissional podem, em outros momentos, com suas famílias, retornarem para poder ter as experiências nos mais de 50 segmentos turísticos da Bahia”, analisou Bacelar.

