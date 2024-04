Fraga fala sobre renaturalização do Camarajipe: “Vários componentes" | A TARDE

O vereador da Câmara de Salvador André Fraga (PV) comentou na manhã desta terça-feira, 26, sobre o seu projeto de indicação que prevê a renaturalização do maior rio urbano de Salvador, o Camarajipe, e antecipou que a cidade ganhará novas pistas de skate.

“[É um desafio] gigantesco. Estamos falando de uma cidade como Salvador e o Camarajipe é o maior rio cidade, ele corta muito bairros e ao longo desse trajeto, ele vem recebendo esgoto, água pluvial que também recebe esgoto irregularmente, então precisamos pensar em todo um projeto de infraestrutura que vá trabalhar toda essa bacia hidrográfica”, disse, durante o programa Isso é Bahia, do A TARDE FM.

Fraga ressaltou que a renaturalização de um rio não é apenas uma despoluição e sim algo mais complexo. “Tem vários componentes: mobilização, engajamento social, recuperação de mata ciliar, o tratamento do esgoto.”

“O rio não é só água, ele tem mata ciliar, possui essa relação com as cheias. Hoje vemos nas cidades muitos bairros reclamando que a água invadiu as casas, mas por que? Porque muitas vezes a gente ocupou aquela área que o rio sempre rio usou para ‘subir e descer’, digamos que é um ambiente vivo, e acabamos ocupando de maneira irregular suas margens e essas zonas de inundações de rios”, explicou.

Novas pistas de skates

O edil antecipou em conversa com o portal A TARDE que novas pistas de skate serão requalificadas e construídas na cidade.

“Começou no Parque da Cidade, fizemos no parque dos ventos, e como vereador, sigo pautando isso. Estamos reformando completamente a pista da Ribeira, de São Caetano, estamos fazendo uma pista nova em Cajazeiras”, disse.

Além disso, o vereador falou sobre a pista que será criada em baixo da da Estação Hiper do BRT, outra no parque de Canabrava, que vai ser toda reformada. “O que é pista, estamos sempre no meio, teve a de Stella Mares, que conseguimos recurso no Ministério da Cidadania, na orla de Stella e de Ipitanga.”

“Estamos sempre trabalhando com isso para fomentar esse, que agora é um esporte de modalidade olímpica, e tem muita gente praticando e vários projetos sociais. A ideia é essa, proporcionar um equipamento de qualidade para que os jovens possam ocupar e não ocupem a mente com besteiras”, declarou.

André Fraga também esclareceu que os projetos são encaminhados à prefeitura, que executa o pedido.