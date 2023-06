Francisco Catelino recebe Medalha Thomé de Souza em cerimônia na CMS

O advogado e empresário Francisco Catelino recebeu, nesta segunda-feira , 5, a Medalha Thomé de Souza, em solenidade realizada na Câmara Municipal de Salvador, no gabinete do presidente Carlos Muniz.

A autoria da homenagem foi do ex-presidente da casa, o vice-governador Geraldo Júnior. Nas redes sociais, o atual presidente da CMS exaltou a importância de Catelino em sua trajetória profissional.

“Catelino tem uma importante trajetória, é uma inspiração às futuras gerações, portanto, é mais do que merecida essa homenagem prestada por Geraldo Júnior e pela Câmara Municipal de Salvador”, escreveu Carlos Muniz nas redes sociais.

Em sua carreira, o advogado já atuou como assessor de diversos reitores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e também como assessor jurídico da diretoria de emissoras como Rede Bahia e Rede Record.

Francisco ainda já trabalhou em conselhos administrativos como Conselho Curador da FUNOESP e o Conselho Administrativo de Construções Administrativas da Bahia (SUCAB).

"Não gosto muito de falar de mim, mas se tem uma coisa que posso dizer é que tracei e baseei a minha trajetória na construção de pontes, visando fazer o bem para todos. Bom, esse sim é o meu grande legado", disse Catelino em carta (confira na íntegra abaixo).

Confira a carta de Francisco Catelino na íntegra:

Sempre fui um homem de hábitos simples, muitos amigos, voltado para família e para o trabalho. Me formei em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Comecei a trabalhar com carteira assinada aos 13 anos. Ainda muito jovem, ingressei no serviço público federal na UFBA, onde desempenhei variadas funções.

Fui assessor de diversos reitores, subchefe do Gabinete do Reitor, superintendente estudantil e Chefe do Gabinete da Vice Reitoria. Já no Governo da Bahia assumi os cargos de assessor-chefe da Secretaria da Fazenda e subsecretário em exercício da pasta. Na Prefeitura de Salvador, fui diretor-geral da Comunicação Social.

Em minha trajetória na iniciativa privada, atuei como assessor jurídico da diretoria da Rede Bahia, assessor da diretoria da Rede Record, assessor da Diretoria da Construtora MRM, assessor da presidência da Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), assessor da Presidência da Carballo Faro Import, diretor do Instituto dos Advogados da Bahia e Membro do Conselho Superior, IAB.

Fui ainda assessor da diretoria da Perini, da Faculdade Ruy Barbosa, do CETEAD e da mantenedora da Universidade Jorge Amado (UNIJORGE). Entre as minhas mais variadas participações em conselhos administrativos, são destaques o Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, o Conselho Curador da FUNOESP, o Conselho Administrativo de Construções Administrativas da Bahia (SUCAB) e o Conselho Social da Vida Universitária-UFBA.

Diversos títulos foram concedidos a mim em reconhecimento ao meu desempenho nessas diversas áreas ao longo da minha experiência profissional, entre eles: confrade da Base Aérea de Salvador; amigo da Associação Nacional dos Delegados da Policia Federal (ADPF); amigo da Fundação dos Deficientes do Sul da Bahia; amigo da Agência de Inteligência Brasileira (ABIN); amigo da Marinha; irmão da Santa Casa de Misericórdia; amigo do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia (SINDIPOL); amigo da Policia Militar da Bahia e Medalha comemorativa dos 75 anos da CAAB- OAB-Ba.

Não gosto muito de falar de mim, mas se tem uma coisa que posso dizer é que tracei e baseei a minha trajetória na construção de pontes, visando fazer o bem para todos. Bom, esse sim é o meu grande legado.