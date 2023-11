Frente parlamentar irá incentivar expansão do ensino técnico | A TARDE

Com assinatura de 21 deputados estaduais, a Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Técnico e Profissionalizante, proposta pelo deputado Roberto Carlos (PV), deve ser instalada na próxima semana na Assembleia Legislativa da Bahia.

A criação do colegiado atende ao pleito do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia (CRT). O objetivo é estimular o ensino técnico e profissionalizante, além de defender a regulamentação e fiscalizar a atividade dos técnicos que atuam nas mais diversas áreas, desde mecânica e erlétrica até produção de alimentos e técnicas agrícolas.

A perspectiva de instalação da montadora Byd em Camaçari, bem como as possibilidades de produção de energia solar, eólica e de hidrogênio verde, abrem um cenário de muitas oportunidades e exigem mão de obra qualificada.

De acordo com o presidente do CRT, Sandro Augusto, em todo o Brasil existem 1,2 milhão de técnicos em atividade, sendo 100 mil apenas na Bahia. E apenas nos cursos oferecidos pelo governo do estado, através dos centros estaduais de educação profissional (CEEP´s) e nas escolas de tempo integral, existem 109 mil técnicos em formação. "Isso sem contar os Institutos federais, Senai e cursos privados", destaca Sandro.