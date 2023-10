Geraldo Jr. reafirma que decisão de candidatura depende de Jerônimo | A TARDE

O leque de escolha de nomes para representar a base governista na disputa da Prefeitura de Salvador em 2024 está afunilada entre dois potenciais candidatos: o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e o deputado estadual Robinson Almeida (PT). Conforme apurado pelo portal A TARDE nesta quinta-feira, 5, o número 2 de Jerônimo é o mais quisto para concorrer ao Palácio Thomé de Souza, com nome quase pacificado para o cargo.

Fugindo do assunto, durante entrevista, o "líder" enalteceu o Partido dos Trabalhadores e reafirmou que está na retaguarda da decisão de Jerônimo, a quem chamou de "líder político". Geraldo Jr. também voltou a condicionar que só entrará no jogo eleitoral contra o pretenso candidato à reeleição Bruno Reis (UB) com a unidade política unida em prol do seu nome.

"Eu continuo dizendo que eu só tenho agradecimento ao Partido dos Trabalhadores desde quando cheguei nas suas diversas tendências ocorrentes, é muito positiva essa relação que eu tenho com o partido", iniciou a declaração, após o cumprimento de agenda com o ministro de Justiça, Flávio Dino, na Superintendência da Polícia Federal na Bahia, em Salvador.

"A repetição é cansativa, mas o que é óbvio tem que ser repetido. Eu aguardo uma decisão do governador Jerônimo Rodrigues, que é o meu líder político. Eu aguardo uma decisão e a unidade, eu falei que essa é uma condição que coloco, a unidade que nós ganhamos as eleições para governo do Estado. Essa mesma unidade, eu quero disputar a eleição de Salvador", acrescentou, em conversa com o portal A TARDE.

Sem tirar o prestígio do PT nas eleições municipais, caso o Conselho Político de Jerônimo opte pelo nome do seu vice, o MDB pode abocanhar a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis, para compor a chapa majoritária. Questionado sobre o assunto, Geraldo Jr. elogiou o nome da titular, mas voltou a repetir o disse anteriormente.

"Quem não quer uma figura humana de política como Fabya Reis dentro de um processo? Mas nós estamos ainda buscando a unidade desse grupo político. [...]. Se não for em favor do meu nome, eu falei eu não tenho pressa. Um dia eu não vou ser prefeito do Salvador. Pode ser agora como pode ser em um outro momento."