Governador anuncia duplicação da estrada do Derba | A TARDE

No início da manhã desta sexta-feira (6), o Governo do Estado entregou as obras emergenciais de reparo realizadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), no trecho da rodovia BA-528 /Estrada do Derba, entre o entroncamento da BR-324 e a interseção com a BA-526, próximo ao Hospital do Subúrbio e da região do bairro de Valéria.

Durante o evento, o governador anunciou a duplicação da rodovia. “A Seinfra e a Sedur (Secretaria de Desenvolvimento Urbano), estão preparando a licitação para que a gente possa passar aqui como orçamento oriundo do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), para duplicar e fazer aqui um bom acesso para quem usa diariamente essa estrada”.

A Estrada do Derba estava interditado desde o dia 18 de agosto, por conta de uma cratera em decorrência de fortes chuvas que atingiram o local. A rodovia passou por ações de reparo emergenciais realizadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra).