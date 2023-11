Governador entrega contenção de encosta no Alto do Peru | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve, na manhã deste domingo, 29, no bairro do Alto do Peru, em Salvador, onde entregou uma obra de contenção de encosta, entre as ruas Alto do Pará e Voluntários da Pátria. As intervenções custaram R$ 15 milhões aos cofres do estado da Bahia e a avaliação do governo é que beneficiem pelo menos 600 famílias.

“Entregamos uma encosta grandiosa hoje, com um alto investimento, e já demos uma ordem de serviço para a construção de uma nova encosta. É um esforço do Estado para proteger as encostas em Salvador. Nos comprometemos também em discutir com a comunidade da Baixa do Fiscal uma atenção especial para o lazer e a cultura”, afirmou Jerônimo.

A secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira (PSD), também esteve presente no evento de entrega e destacou que estão sendo realizadas obras de contenção de encostas em todo o estado.

"Nós já vamos para mais de R$ 300 milhões de investimento nessas obras que trazem tranquilidade para quem realmente precisa. São obras que resgatam, acima de tudo, a dignidade da moradia de quem vive nos lugares de risco", apontou Jusmari.