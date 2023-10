Governador espera ‘virar o ano’ com um nome do grupo para 2024 | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), questionado nesta quinta-feira, 5, sobre as eleições municipais de 2024, saiu pela tangente ao cravar o nome do vice-governador, Geraldo Junior (MDB), como o candidato do seu grupo político no pleito em Salvador no próximo ano, mas disse que espera até a virada do ano ter um candidato fruto da unidade do seu bloco de apoiadores.

O seu companheiro no Executivo baiano tem ganhado força nas últimas semanas para, inclusive, compor uma chapa na disputa ao Palácio Thomé de Souza com o deputado estadual Robinson Almeida (PT) ou com a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis.

“Nós temos avançado bastante nas conversas, tanto do conselho político, quanto nas próprias movimentações dos partidos e dos pré-candidatos, isso facilita a vida da gente, porque dá uma certa maturidade ao processo”, avaliou Jerônimo apontando que espera “virar o ano” com um nome de unidade do seu grupo. “Nós temos bons nomes e eu acredito que a gente vai conseguir chegar no consenso”.