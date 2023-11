Governo concede honrarias a Rui Costa, Werner e presidente do TJ-BA | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai conceder a Medalha da Aviação Policial Miitar, uma das principais honrarias da PM-BA, ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao deputado estadual Matheus Ferreira, ao secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, ao superintendente de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, Diogo Medrado, e outras personalidades da gestão estadual.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 9. A honraria é dada a personalidades civis e militares, e aos Oficiais e Praças.

O presidente do Tribunal de Justiçla da Bahia (TJ-BA), Nilson Castelo Branco, e as Procuradora-Geral do Estado, Bárbara Camardelli, e Procuradora-Geral de Justiça do Estado, Norma Cavalcanti.