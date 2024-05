Governo do Estado promove São João da Bahia em São Paulo | A TARDE

O governo da Bahia embarca nesta quinta-feira, 9, para São Paulo para lançar o São João da Bahia.

O evento, que contará com a representação do secretário de Turismo (Setur-BA), Maurício Bacelar, acontecerá nesta quinta, às 17h, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN).



O encontro será voltado para operadores turísticos, agentes de viagens e jornalistas e tem como objetivo atrair visitantes de todo o país para a maior festa popular do Nordeste, com fortes tradições culturais e de grande movimentação econômica para diversas cadeias de serviços.



Bacelar apresentará a programação da festa junina no estado e o impacto nos 417 municípios em segmentos como hotelaria, alimentação, transportes e cultura.

