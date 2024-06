Governo Lula anuncia novo campus da UFBA em Jequié

Rui Costa é o responsável por coordenar o PAC no governo Lula - Foto: Henrique Raynal | Casa Civil

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira, 10, como investimento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) a implantação de mais um campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA) no interior do estado. O município de Jequié, no sudoeste do estado, foi o escolhido para receber o novo equipamento.

O campus de Jequié será o quinto da UFBA, que atualmente opera também nos bairros do Canela e de Ondina, em Salvador, além dos municípios de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

O anúncio foi realizado por Lula e pelos ministros da Educação, Camilo Santana (PT), e da Casa Civil, Rui Costa (PT), responsável direto pelo PAC.

Além de Jequié, outras cidades pelo Brasil, identificadas como carentes em vagas do Ensino Superior, também receberão campi universitários. São os casos de São Gabriel da Cachoeira-AM, Rurópolis-PA, Cidade Ocidental-GO, Caxias do Sul-RS, Ipatinga-MG, Jequié, Baturité-CE, São José do Rio Preto-SP, Sertânia-PE e Estância-SE.

No total, o governo Lula deve investir R$ 5,5 bilhões nas universidades através do PAC, sendo R$ 3,17 bilhões no fortalecimento da graduação e da assistência estudantil; R$ 600 milhões na expansão universitária; e outros R$ 1,75 bilhão na reforma de antigos hospitais universitários e na construção de novos.