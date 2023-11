Governo não discutiu sobre candidatura de secretários, diz Caetano | A TARDE

O secretário de Relações Institucionais do Estado (Serin), Luiz Caetano (PT-BA), disse na manhã desta quarta-feira, 8, durante evento de entrega de 67 ambulâncias para cidades baianas, que o governo ainda não discutiu sobre candidatura de secretários.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Caetano falou sobre a saída de secretários que compõem o governo Jerônimo Rodrigues para a disputa de pleitos municipais no ano de 2024.

"Isso não foi discutido no governo. Essa questão vai ser debatida a partir de janeiro do ano que vem. Se tem alguém que é secretário e vai ser candidato, precisa se afastar até 6 de abril. Esse problema será deixado mais para frente", afirmou.

O evento aconteceu na sede da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os equipamentos servirão para diversos municípios de diferentes regiões do estado.

Com relação a disputa na cidade de Camaçari, onde ex-prefeito e pré-candidato, Caetano pontuou que a oposição segue firme, mas ponderou que não existe pressa pela escolha de um nome e que o município tem sido "bem assistido pela gestão estadual".



"Camaçari 'está on'. Estamos fazendo um bom trabalho na cidade, fazendo reunião nos povoados e bairros populares com as comunidades. Primeiro temos que trabalhar o projeto que estamos fazendo, não estamos com pressa de escolher candidato. Agora, o problema é do governo e eles se decidem. Se existem vários pré-candidatos lá dentro, isso é problema deles. Aqui no nosso grupo tem uma unidade e sabemos o que queremos. Além do estado, Camaçari também tem sido observado pelo governo. Estamos no processo de trabalhar esse projeto e organizar força política. Ninguém anda sozinho", pontuou.

O evento desta manhã serviu para ampliar a assistência no interior baiano e teve um investimento na casa dos R$ 18 milhões.