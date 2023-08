Governos Lula e Jerônimo vão impulsionar nome de Robinson, diz Suíca

O vereador de Salvador Luiz Carlos Suíca (PT) comentou nesta sexta-feira, 25, a respeito da decisão do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores da capital baiana em bater o martelo na indicação do nome do deputado estadual Robinson Almeida como a pessoa da sigla que pretende disputar o Palácio Thomé de Souza no pleito do próximo ano.

Suíca se disse muito feliz e contemplado com a escolha de Robinson e que o momento a partir de agora é começar a correr pela cidade apresentando o projeto do PT para Salvador.

“Estou muito feliz porque o PT conseguiu avançar e a maioria resolveu escolher o nome do companheiro Robinson desbancando aqueles que diziam que o PT não tinha nome. Então, assim, nós mostramos que nós temos nomes e bastantes nomes pra poder colocar na mesa e apresentar ao Conselho Político do governo do estado, ao senador Jaques Wagner... Agora é arregaçar as mangas e partir pras ruas mostrando os projetos que o partido tem pra cidade de Salvador com o presidente Lula, com o Jerônimo. Então, eu me sinto parte disso, me sinto contemplado com o nome do companheiro Robinson”, apontou o edil.

De acordo com Suíca, o PT tem no apoio do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva os principais artifícios para enfrentar uma eventual recandidatura do prefeito Bruno Reis (União Brasil) em 2024.

“O prefeito tem uma máquina na mão, a gente tem duas máquinas: o governo do estado e o governo federal. Nós temos grandes líderes, Otto Alencar, Geraldo Jr., Rui Costa e uma militância aguçada, com vontade de fazer campanha com com muita alegria. Mas não é máquina só, é carisma, é vontade de conhecer pessoas, gostar de gente e a militância do PT sabe fazer isso muito bem”, argumenta o parlamentar.