Intensa troca de tiros assusta moradores no Eng. Velho de Brotas | A TARDE

Um confronto entre facções rivais foi registrado moradores no Engenho Velho de Brotas, na parte do Vale do Ogunjá. Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ouvir uma sequência de disparos.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, também foram registrado tiros nas imediações da Rua Frederico Costa, em Brotas. Por volta das 21h30, moradores relataram troca do tiros na localidade do Areal, no Nordeste de Amaralina.

Equipes a 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Rondesp Atlântico fizeram rondas no local, mas ninguém foi preso.