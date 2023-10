Jequié recebe unidade de oncologia com serviços de alta complexidade | A TARDE

O sudoeste baiano passa a ter, a partir desta sexta-feira (6), mais uma unidade de alta complexidade em oncologia (Unacon), no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), na cidade de Jequié. Projeto do governo estadual, a nova unidade recebeu investimento de R$ 1,1 milhão e oferece consultas ambulatoriais e de emergência, exames, cirurgias e sessões de quimioterapia. O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado de secretários de Estado, realizou a entrega oficial do equipamento e de outras obras no município.

Jerônimo destacou a importância de poder receber o tratamento adequado. “Quando alguém recebe o diagnóstico de câncer, perde o chão, porque imagina que não tem mais jeito. Mas, a cura pode chegar se descobrir e tratar em tempo. Por isso, vamos trabalhar para que em cada canto da Bahia tenha esse tipo de assistência e as pessoas não precisem se deslocar para fazer o tratamento”, afirmou o governador.

Para a médica oncologista do HGPV, Luana de Assis Cartaxo, a nova Unacon veio para fortalecer o tratamento de câncer em uma região que é muito carente. "Essa nova unidade vai ser muito importante tanto para a população de Jequié quanto das cidades vizinhas, pois vai reduzir o tempo de espera para tratamento e, principalmente, o desconforto de ter que viajar para os grandes centros para poder conseguir fazer o tratamento”, afirmou a médica.

A unidade começa a funcionar com 12 cadeiras de quimioterapia, duas salas de estabilização, duas de consultórios e duas capelas para a manipulação dos quimioterápicos. A estrutura também atende a cirurgias oncológicas de mastologia, urologia, ginecologia e de aparelho digestivo. A urgência e emergência oncológica vão contar, ainda, com a atuação de médicos especialistas em coloproctologia, urologia, ginecologia e mastologia, além de atendimentos para cuidados paliativos, realização de biópsias, tomografia, ressonância magnética, colonoscopia, endoscopia e broncoscopia. Com o novo serviço, a Bahia passa a contar com 27 unidades especializadas desse tipo.

A secretária da Saúde Roberta Santana destaca ainda a entrega de quatro leitos de saúde mental na clínica médica e dois de retaguarda na emergência no HGPV. “Estamos requalificando a saúde mental dentro dos nossos hospitais de emergência e de urgência, que é onde deve ser tratada. Segundo a titular da Sesab, foram disponibilizados quatro leitos de saúde mental, mas está em estudo a área onde funcionava o antigo hospital psiquiátrico e desenvolvido projeto para poder tratar, de forma integral, dentro da clínica médica, a saúde mental dos assistidos, como manda a nova política antimanicomial.

Na oportunidade, também foi autorizada a abertura de licitação para a reforma da recepção principal do hospital e das enfermarias. No local, está sendo planejada a estruturação de um serviço de hemodinâmica para diagnóstico de doenças e condições que afetam o sistema circulatório, como aneurismas. A unidade vai oferecer tratamentos como angioplastia coronária, angioplastia das artérias dos membros, angioplastia das artérias carótidas (periféricas) e tratamento endovascular de aneurisma e artérias cerebrais. Serão destinados R$ 14 milhões para atender as demandas relacionadas aos diagnósticos.

O hospital, que já conta com serviço ambulatorial, terá um ganho de mais consultórios, sala de raio-x e de procedimentos e outros cuidados, com a assinatura para a construção imediata do novo ambulatório. No espaço, também será construído um Centro de Ensino e Pesquisa.

Qualidade de vida

Ainda em Jequié, o governador Jerônimo Rodrigues também entregou a pavimentação, terraplenagem e drenagem das ruas do bairro Joaquim Romão e a requalificação de ruas do entorno e a recuperação da ponte Teodoro Sampaio sobre o Rio de Contas. As obras, executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), somam um aporte de quase R$ 5 milhões em infraestrutura por parte do Governo da Bahia.

Na ocasião, os municípios de Jequié, Ipiaú e Maracás foram beneficiados ainda com a entrega da restauração e sinalização do sistema viário do Centro Industrial de Jequié, que também recebeu drenagem e pavimentação. Foram investidos R$ 9,5 milhões.