Jerônimo busca juros baixos no BNDES para a ponte Salvador-Itaparica

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou na manhã desta quinta-feira, 15, que o governo do estado está buscando, junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), um financiamento com baixas taxas de juro para dar início à construção da Ponte Salvador-Itaparica.

De acordo com o próprio governador, a articulação para um novo financiamento foi um pedido das empresas chinesas que formam o consórcio responsável pela obra. Em março, o Banco do Nordeste (BNB) chegou a liberar um empréstimo de R$ 3 bilhões para o grupo dar início à construção da ponte.

“Ontem, o secretário Afonso Florence [da Casa Civil estadual], com representantes da Fazenda e da Seinfra [Secretaria da Infraestrutura], tiveram reunião no BNDES. Um dos pontos que as empresas pedem é ajuda para a gente conseguir financiamento com taxas de juros adequadas”, contou o governador.

Jerônimo ainda contou que o governo do estado deve se reunir ainda nesta quinta com representantes do BNB, para buscar mais valores para a ponte Salvador-Itaparica junto ao banco.

“Hoje, teremos uma agenda também com o BNB. Já temos dinheiro oferecido, disponibilizado em cerca de 3 bilhões, do Banco do Nordeste. Mas nós vamos buscar mais”, revelou Jerônimo Rodrigues.

Segundo o gestor petista, o governo da Bahia tem mantido conversas com o consórcio e com outros interlocutores em território chinês. Nesta quinta, já houve reunião com o embaixador do Brasil na China, Marcos Abbott Galvão, para debater exatamente o tema.

A previsão de Jerônimo é que a dragagem que deve ser realizada no processo inicial das obras se iniciem em até dois meses. É a gestão estadual quem deve realizar o custeio dessa intervenção, a ser realizada pelo consórcio chinês.

“A expectativa nossa é que a gente, de fato, tenha esses dois meses que a empresa nos pediu, suficiente para a gente tomar e ver o início da dragagem e da sondagem. A dragagem foi uma exigência da Marinha. Nós, inclusive, vamos bancar, pagar a dragagem. E nós gostaríamos que essas empresas, elas mesmas, realizassem. Está no contrato”, disse.