Jerônimo confessa expectativa para escolher candidato neste domingo | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confessou que pretende definir neste domingo, 17, o nome de seu grupo para a disputa das eleições municipais de Salvador em 2024. A ideia é que a candidatura seja escolhida durante a reunião do conselho político, marcada para ocorrer no final da tarde no Palácio de Ondina, residência oficial do gestor estadual.

“Eu não guardo conversa para depois. A expectativa minha é essa. E não é só Salvador. Nós vamos trazer um bloco de municípios. Estamos trabalhando com todos os municípios, mas selecionando os 70 com maior número de eleitores”, admitiu Jerônimo, afirmando que são esperadas lideranças de todos os partidos da base no encontro. “Todos chamados, no final do dia”, garantiu.

Jerônimo demonstrou confiança num bom desempenho de seu grupo político nas eleições de 2024, afirmando inclusive que sua base vai “nadar de braçada” na disputa contra a oposição no estado.

“Nosso grupo está consciente do que faz. Nós vamos com uma construção com a firmeza que a gente sempre fez. Se vai dar certo, é outra coisa. Mas a gente está muito firme nisso. O grupo está unido, com os partidos políticos todos, as lideranças e os presidentes de partido. Nós vamos nadar de braçada”, afirmou o governador.

Segundo Jerônimo, os critérios estão sendo fechados para a definição dos nomes e nem todos os municípios terão escolhas baseadas em pesquisas eleitorais porque, de acordo com ele, a fotografia do presente não é garantia de resultado futuro.

“Estamos chegando a critérios que servem para todos. Tem lugares que não vai ser por pesquisa, porque, muitas vezes, na pesquisa a gente está bem, mas o candidato ou a candidata não têm o pique para segurar até o final da reta. Não é só o candidato. É o grupo do seu entorno”, analisou Jerônimo.

Perguntado sobre a possibilidade do deputado estadual Robinson Almeida (PT) abrir espaço para o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) em Salvador, em troca da vereadora Lúcia Rocha (MDB) apoiar o deputado federal Waldenor Pereira (PT) em Vitória da Conquista, o gestor estadual também assumiu que poderá haver análise de candidaturas em bloco.

“Eu não usaria o termo moeda de troca. Mas é comum isso. Quando os partidos têm interesse, eles colocam à mesa. Nós vamos ter que pactuar isso mesmo. Não podemos fugir. Em Feira de Santana, por exemplo, não tem nenhum outro partido a não ser o PT se colocando na base da gente. Em Conquista, nós temos o MDB e o PT. Nós teremos que fazer uma combinação para que não saia qualquer decisão sem a gente ponderar o custo disso para o nosso grupo político”, disse Jerônimo.

“Uma coisa vocês podem ter certeza: nós vamos trabalhar para fortalecer todos os partidos. Vamos tentar fazer um xadrez que dê conta de olhar o tamanho do PSB, do PCdoB, do Podemos, partidos que estão ali e que a gente quer continuar junto com eles. É importante a gente ter partidos fortes e crescentes”, concluiu o petista.