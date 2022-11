Jerônimo define equipe de transição do novo governo

A equipe de transição do governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), já está definida, como divulgado pelo site Política Livre e confirmado por A TARDE. São sete pessoas: Luiz Caetano (Serin), Carlos Mello (Casa Civil), Marcus Cavalcanti (Seinfra), Fabya Reis (Sepromi), Roberta Silva (Sesab), Adolpho Loyola e Felipe Freitas.

Jerônimo também criou um "Conselho político", com parlamentares e presidentes dos partidos que deram sustentação na corrida eleitoral no segundo turno: Éden Valadares (PT), o senador Otto Alencar (PSD), Alex Futuca (MDB), a deputada federal Lídice da Mata (PSB), Davidson Magalhães (PCdoB), Ivanilson Gomes (PV), Tum Torres (Avante), Elze Facchinetti (PSOL), Iaraci Dias (Rede), Héber Santana (PSC) e Alexandre Marques (Patriota).

O governador eleito também vai instituir subgrupos para que analisem as propostas do Programa de Governo Participativo, com temas como Povos Tradicionais; Indústria, Comércio e Serviço; Infraestrutura; Mobilidade; Trabalho, Emprego e Renda; Sustentabilidade Ambiental; Saneamento e Recurso Hídrico; Desenvolvimento Rural; Agronegócio; Ciência e Tecnologia; Turismo; Saúde; Cultura; Habitação; Segurança Pública; SJDHDS; Criança e Adolescente; Educação; Política para Mulheres; Sistêmicas e Entidade Metropolitana. Os partidos aliados devem fazer as indicações.