Jerônimo descarta escolha de vice da chapa governista até o Bonfim | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se esquivou ao ser questionado sobre a escolha de vice da chapa governista para as eleições municipais em Salvador. O chefe do Executivo destacou que “entregou” o nome do grupo ao tempo das festas de largo da capital baiana, mas a definição do nome para compor a vice ainda não tem prazo.

“Eu tinha dito que no Bonfim, nas festas de largo, a gente teria o nosso nome. Vamos caminhar juntos. Não só no dia 11 como vamos caminhar juntos permanentemente com as comunidades, sentando para planejar as atividades e ações”, afirmou o governador.



Jerônimo também comentou sobre críticas à gestão do Ferry-Boat, por parte de oposicionistas.



“As críticas sobre o ferry, por parte da oposição, eu sinto muito esse tipo de comportamento. Já pensou se o governo federal, o governo do Estado, resolvesse tomar uma decisão com relação a creches? Eles não têm creches suficientes para atender. Eu vou ficar fazendo a crítica pela crítica? Não. Vou fazer o que eu tenho feito, que são as creches atendidas pelo governo do Estado. É uma oposição pequena no sentido de fazer críticas contundentes. Eles sabem que nós temos um processo de licitação para comprar mais um ferry, com um tamanho mais adequado para comportar até 140 automóveis.