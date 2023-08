Jerônimo diz ter pedido apoio a Flávio Dino para melhorar segurança

Durante visita ao Hospital 2 de Julho, antigo Hospital Espanhol, na manhã desta quinta-feira, 17, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou um diálogo com o ministro da Justiça e Segurança Pública em Brasília, nesta quarta-feira, 16. Na ocasião, os dois falaram sobre possíveis soluções para combater a violência na Bahia e o chefe do Executivo Estadual diz ter pedido ajuda ao representante do governo Lula (PT).



“Pedi apoio para que a gente possa continuar parceiros, recursos para equipamentos, para viaturas e para as câmeras [nas fardas dos policiais]. As câmeras que ele se comprometeu conosco devem chegar no início do ano. E estamos atentos também à inteligência”, afirmou o governador na coletiva de imprensa.

Jerônimo assumiu a responsabilidade por problemas na segurança, mas alegou que a polícia não pode ficar refém do que ele chamou de corporações criminosas. “A ordem minha, a todo o comando da polícia, ao meu efetivo, é que a gente não saia disposto a matar. Não é essa a nossa ordem. A nossa ordem é trazer [os criminosos] presos, para que inclusive [eles] possam ajudar na inteligência e apontar quais são os caminhos que a polícia precisa percorrer. Para depois a gente entregar à Justiça e fazer valer o papel da justiça. Nosso papel é de prisão”, concluiu.

O governador disse também que, apesar do quadro atual, a Bahia tem reduzido a violência, o que aparecerá nos próximos indicadores. “Envolvemos a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos porque não é um tema apenas de polícia, mas também de direitos humanos”, completa Jerônimo.