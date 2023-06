"Jerônimo inclui sem se importar com mau agouro", diz presidente do PT

Presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) fez análise sobre os desafios do governo Jerônimo Rodrigues (PT) em artigo publicado no A Tarde nesta sexta-feira, 2.



"Uma frase é forte, emblemática e resume a grandeza do seu compromisso: não poderemos celebrar felicidade plena enquanto houver um baiano ou baiana passando fome”, afirmou Éden.

O petista disse ainda que o governo estadual que tomou posse em 1º de janeiro inclui e lida bem com as críticas de oposição. "Jerônimo quer mais e melhor. E convida a sociedade baiana a sonhar com novos ciclos de inclusão e crescimento, sem se importar com as aves de mau agouro derrotadas nas urnas, mas com o olhar em futuro com mais igualdade e oportunidades para todos”, disse.