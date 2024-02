Jerônimo prevê PAC bilionário para a educação | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou da aula inaugural da rede estadual de ensino em Feira de Santana, cidade baiana situada a 115 km de Salvador. A abertura do ano eletivo aconteceu nesta segunda (19). A reportagem do Portal MASSA! acompanha o evento.

Diretamente da Princesinha do Sertão, Jerônimo mencionou todas as entregas de novas ou instituições de ensino requalificadas e prontas para receber estudantes com um "padrão" moderno e com infraestrutura de ponta. O petista prometeu que irá entregar ainda mais escolas nas próximas semanas.

"Guardamos duas agendas para esta semana e este mês, em fevereiro e março. Guardamos para aproveitar a oportunidade do ano letivo, mas nós faremos entregas de escolas como estas em toda a Bahia. São mais de 20 escolas prontas e nós fazemos um calendário. Amanhã, por exemplo, eu estarei em Itaparica, entregando escolas. Esta semana vai ser toda assim, vamos cortar o estado para poder fazer novas entregas de escolas com este perfil. Nós também guardamos para março, vocês vão acompanhar a gente, um PAC da educação. Nós vamos anunciar, em março, novos investimentos de novas escolas, ampliação, modernização. Escola com esse padrão, com quadra, com laboratório, campo society, com restaurante", detalhou Jerônimo.

De acordo com o governador da Bahia, um alto investimento que ainda é calculado será feito para a educação da Bahia. Ele prometeu um Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o setor, envolvendo valores bilionários.

"Nós vamos fazer um PAC e estamos fazendo a matemática financeira para ver qual será o valor, mas possivelmente ultrapassará R$ 1 bilhão para novas escolas, então quero bilhões, dois, passará de um bilhão, nós vamos chegar ao valor correto, daremos na hora correta", projetou.

Jerônimo ainda falou em "colher tudo que foi preparado", enaltecendo o trabalho do governo na área da educação e que agora os estudantes e professores poderão desfrutar disso.

"Hoje é um dia especial, nós abrimos o ano letivo do estado da Bahia, da rede estadual, em cada canto da Bahia. Hoje nós vamos começar a colher aquilo que nós preparamos durante todo o período das férias para receber os estudantes, para acolher seus familiares, para compartilhar com a comunidade atividades culturais, esportivas, de ciência", encerrou Jerônimo.

Foco nos alunos

Jerônimo ainda enfatizou o discurso de que os colégios são feitos principalmente para os estudantes, que toda melhoria e requalificação de infraestrutura é em prol de elevar a qualidade da educação.

"Eu não sou de fugir das coisas, nós juntamos duas escolas e juntar duas escolas em uma só é uma ciumeira danada. Às vezes professores e funcionários fazem uma defesa, eu entendo, mas nem sempre é uma defesa em prol dos estudantes, é natural isso, eu sei disso, nós temos que enfrentar isso. Trouxemos para aqui porque aqui é melhor para os professores, porque aqui é melhor para as cozinheiras, quem entra na cozinha vê a diferença do que essa cozinha e esse restaurante, e do que nós tínhamos na outra escola. Aqui é melhor para os estudantes, porque tem laboratórios, aqui tem quadra, aqui tem campo, aqui tem teatro. Então eu quero pedir aos meus colegas, professoras, professores e funcionários. Nós temos uma obrigação, porque se tem escola, não é para nós professores", iniciou o governador da Bahia.

Jerônimo reconheceu a necessidade das condições de trabalho do corpo docente serem intensificadas, mas descreveu os professores como "parte" de um todo, em que o fator principal são os alunos.

"Se o governo faz uma universidade, não é para o professor inicialmente. É para os estudantes. Nós somos parte de professores, temos que ter boas condições, bons salários, mas o foco de ter uma escola de qualidade é para elas e para eles. Nós fazemos parte como alguém em outro topo da escada. Nós estamos em outro topo, nós já passamos por isso", finalizou Jerônimo.