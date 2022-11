Jerônimo promete facilitar diálogo com parlamentares em prol da Bahia

O futuro governador do estado Jerônimo Rodrigues (PT) falou que irá facilitar o diálogo com parlamentares para defender os interesses da Bahia. O petista esteve reunido com bancada baiana na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 8.

A plenária, que contou com a presença do senador Otto Alencar e foi conduzida pela deputada federal Lídice da Mata, teve lotação máxima e foi espaço para um diálogo que deve se repetir em Brasília ou na Bahia, de modo contínuo, como acertou o governador eleito. "O meu compromisso, e [do meu vice] Geraldo Júnior, é arcar com a responsabilidade do que for combinado de emendas com vocês. Tudo aquilo que vocês pactuarem nesse momento, que a execução orçamentária possa caber ao papel do Estado, eu quero dar aqui a minha palavra que honrarei, com todo combinado que for feito para esse orçamento de 2023", afirmou Jerônimo.



Jerônimo ainda destacou que irá se comprometer com todos os deputados e deputadas, sendo ou não da base. "Quero dizer à bancada que não caminhou conosco, por ser da oposição, que aquilo que for de interesse do Estado da Bahia e que necessitar de alguma articulação com o Governo Federal, eu, em conjunto com a bancada da situação, também farei esse compromisso imediato", pontuou.

Antes do compromisso na Câmara dos Deputados, Jerônimo se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e se reuniu com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e membros do grupo de transição do Governo Federal, que já estão atuando em Brasília.