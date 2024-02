Jerônimo Rodrigues se reúne com representantes do trade de carnaval | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu nesta quarta-feira, 7, com representantes do trade de carnaval para debater a indústria e discutir possíveis medidas para aprimorar a folia. O vice-governador e coordenador do Carnaval, Geraldo Júnior (MDB) também esteve presente no encontro.

Durante a reunião, o chefe do Executivo abordou temas como a infraestrutura dos circuitos, a segurança dos foliões, a promoção do turismo e a valorização da cultura baiana. O governador expressou seu compromisso em trabalhar em conjunto com os representantes do trade de carnaval para garantir que o evento continue sendo um sucesso e traga benefícios para todos os envolvidos

O presidente do Comcar, Washington Paganelli, destacou a relevância do diálogo, enfatizando a importância de identificar oportunidades de aprimoramento e inovação no Carnaval.

"Estamos aqui para colaborar e encontrar soluções que beneficiem não apenas os envolvidos no trade carnavalesco, mas toda a comunidade local," declarou.