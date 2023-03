Kátia Oliveira recomenda governo criar poupança para estudantes

A deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil) apresentou uma indicação ao governo da Bahia para criar o programa “Poupança Jovem”, que tem como objetivo garantir que estudantes da rede estadual de ensino, em situação de vulnerabilidade, possam continuar seus estudos após a conclusão do ensino médio.

De acordo com a parlamentar, o objetivo também é reduzir a evasão escolar e melhorar os níveis de aprendizagem dos alunos da rede estadual.



A sugestão da parlamentar é que o governo deposite na poupança o valor de R$ 1.000 (mil reais) por ano de aprovação do estudante, até que ele conclua a educação básica.

“Desta forma, ao término do ensino, o estudante terá um valor inicial a ser investido na continuidade da carreira, seja através de um curso de idiomas, aquisição de equipamentos úteis à educação, ingresso em curso técnico ou ainda iniciando a jornada acadêmica em nível superior”, afirmou a parlamentar.

A deputada recomenda ainda que o programa seja iniciado nas escolas dos municípios com os piores indicadores socioeconômicos, priorizando ainda unidades educacionais que apresentaram alta taxa de evasão escolar nos últimos dois anos letivos. Na justificativa da Indicação 26319/2023, ela ressalta que a Bahia aparece com uma das maiores taxas de abandono escolar no ensino médio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo Kátia Oliveira, o valor acumulado servirá de apoio à continuidade da jornada de aprendizagem e de facilitação de ingresso no mercado de trabalho.

“Essa iniciativa pode despontar como uma importante ferramenta a contribuir para a permanência na escola, redundando, ao fim, na formação de um número cada vez maior de cidadãos com suas potencialidades profissionais efetivadas e com habilidades sociais cada vez mais apuradas”.

Na justificativa da proposta, a deputada cita uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre possíveis causas que levam os alunos a não permanecerem em sala de aula.

“Dentre os motivos relacionados, cumpre trazer à tona que as dificuldades financeiras e a conseguinte necessidade de ingresso precoce no mercado de trabalho, notadamente o informal, figuraram como a segunda maior causa quando da evasão escolar, estando atrás apenas da falta de interesse por parte dos próprios alunos em continuarem suas jornadas acadêmicas”, pontua.