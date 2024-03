Leandro de Jesus exalta recepção a Bolsonaro e Michelle em Salvador | A TARDE

A recepção em Salvador, por parte de militantes de direita, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi exaltada, na tarde desta sexta-feira, 8, pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL). De acordo com ele, o evento é a prova da força do eleitorado conservador na Bahia.

“Hoje, estamos vendo aqui, na IBCA, a Igreja Batista Caminho das Árvores, casa lotada, assim como foi a grande recepção no aeroporto, onde o povo, o povo real, o povo de verdade, abraçou o nosso presidente, o conduziu, sempre com muito carinho, muita ordem, muita organização, como está sendo visto aqui. Isso mostra a grandiosidade da nossa direita aqui na Bahia”, avaliou o parlamentar.

Ainda segundo Leandro de Jesus, a vinda de Bolsonaro e de Michelle serve para dar gás às pré-candidaturas do PL nas eleições municipais de 2024, tanto para os poderes executivos quanto para os legislativos de cada cidade.

“A presença do nosso presidente Bolsonaro aqui também visa fortalecer as pré-candidaturas a prefeito, vereadores, porque queremos a transformação do nosso estado”, disse Leandro.

Autor do projeto que concedeu a Comenda 2 de Julho a Michelle Bolsonaro, o deputado estadual também justificou a homenagem, através do trabalho realizado por ela enquanto primeira-dama e comandante do projeto Pátria Voluntária, lançado durante a gestão federal de seu marido Jair.

“Amanhã teremos o evento no Centro de Convenções, do PL Mulher, onde eu estarei entregando a Comenda 2 de julho, a maior honraria da Bahia, à nossa primeira-dama. E por merecimento, uma vez que ela fez um grande trabalho enquanto esteve exercendo a sua função. O Pátria Voluntária alcançou aqui mais de 100 mil pessoas na Bahia, além de ela ter dado vez e voz a pessoas que antes eram invisíveis, como os surdos, mudos, pessoas com outras deficiências, que ela deu total atenção enquanto primeira-dama”, concluiu.