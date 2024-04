Lei que proíbe nomeação de racistas é sancionada no Recôncavo | A TARDE

A Prefeitura Municipal de Castro Alves sancionou, neste mês, uma lei que proíbe a nomeação para cargos públicos de pessoas que tenham sido condenadas por racismo com base na Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, conhecida como Lei Antirracismo.



Para o prefeito do município do Recôncavo, Thiancle Araújo (PSD), a lei reflete o compromisso da gestão municipal com a promoção da igualdade racial e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

“Esta lei representa um passo importante na luta contra o racismo estrutural, evidenciando o comprometimento da gestão em criar políticas públicas que assegurem a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, independentemente de sua cor, raça ou origem étnica”, afirmou Thiancle Araújo.