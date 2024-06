Leo Prates é nomeado fundador do novo “PDT Inclusão” | A TARDE

O deputado federal Leo Prates (PDT-BA) foi nomeado, durante a convenção do PDT neste sábado, 25, em Brasília, como fundador do diretório “PDT Inclusão”. A nomeação foi uma iniciativa do presidente nacional do partido, o ministro Carlos Lupi, responsável pela pasta da Previdência Social.

O PDT Inclusão tem, por objetivo, discutir e formular políticas em prol da pessoa com deficiência. Leo Prates terá como responsabilidade o apoio às atividades do novo diretório do PDT, que ficará sob a coordenação da médica neurologista Tânia Rodrigues.

“Estou muito feliz em ter sido anunciado, pelo presidente Carlos Lupi, como um dos fundadores do PDT Inclusão, junto a querida Dra. Tânia Rodrigues”, declarou Prates.

“Pensar e discutir uma sociedade inclusiva e igualitária será, a partir de agora, uma prioridade ainda maior do nosso partido. Essa será uma oportunidade de ampliar a voz daqueles que muitas vezes não são escutados”, acrescentou o deputado.

