Leo Prates faz balanço de primeiro ano de mandato | A TARDE

O deputado federal Leo Prates (PDT) realizou nesta quinta-feira, 14, um encontro com a imprensa baiana, no auditório do Hotel Mercure Pituba, em Salvador, para apresentar o balanço das ações do seu primeiro ano de mandato no Congresso Nacional. No evento, Prates falou sobre os desafios de levar as demandas do povo baiano a Brasília e comemorou as marcas alcançadas nos projetos apresentados, relatoria de importantes matérias e demais pontos de atuação na casa legislativa federal.

Para o parlamentar, o primeiro ano de legislatura foi marcado pelo aprendizado e em meio aos resultados alcançados a palavra que fica para 2023 é 'gratidão'.

"Chego ao fim desse primeiro ano de mandato muito orgulhoso pelos resultados que conseguimos alcançar. Foi um ano de muito aprendizado, que me preparou para que em 2024 possamos fazer ainda mais pelo nosso povo", disse. "Quero agradecer mais uma vez aos baianos que me deram essa oportunidade de lhes representar, aos colegas deputados e principalmente à imprensa pelo seu importante papel de visibilizar o debate que realizamos em Brasília", completou.

Ao longo do ano, Prates registrou um total de 202 proposições legislativas como autor ou co-autor, entre elas a instituição auxílio calamidade, que visa garantir apoio financeiro para as pessoas que perderam os seus pertences em decorrência de catástrofes climáticas e o projeto de lei que proíbe benefícios fiscais a empresas condenadas pela prática de trabalho escravo, ambas aguardam votação.

Leo Prates também foi relator de 15 matérias que estão tramitando no Congresso, a exemplo da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no SUS; e a proposta que dispõe sobre a dedução do Imposto de Renda das contribuições realizadas em favor de entidades beneficentes.

Articulação

No campo da articulação política, Prates alcançou importante projeção ao conquistar a indicação para a vice-liderança do maior bloco de partidos da Câmara, que reúne os parlamentares do União Brasil, PP, Federação PSDB-Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota. Já nos últimos meses, o parlamentar foi designado para presidir a Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais, que vai propor o debate dos direitos e deveres da população e estado frente aos mais recentes eventos.