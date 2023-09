Líder do PSD nega insatisfação com Jerônimo e enaltece parceria

A líder do Partido Social Democrático (PSD) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos, desmentiu os rumores de possíveis insatisfação do partido com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta quinta-feira, 14. De acordo com a parlamentar, o PSD está compromissado em trabalhar de mãos dadas com a gestão.

"Trabalhar de mãos dadas é uma demonstração de maturidade política e de responsabilidade com o futuro do nosso estado. O governo nos ouve e o nosso trabalho se dá a partir do compartilhamento de ideias e trocas de experiências no parlamento baiano”, disse a deputada.

A deputada estadual afirmou que os supostos descontentamentos dos membros do PSD ao governo são "contraproducentes" e reforçou que o "momento requer unidade e cooperação".

"Qualquer tentativa de criar desentendimentos ou divisões entre a bancada de governo é contraproducente e não serve aos interesses da Bahia. O momento requer unidade e cooperação para que possamos continuar avançando e enfrentando os desafios que se apresentam. O PSD permanece comprometido com os princípios da democracia e com o bem-estar da população baiana e continuará trabalhando em estreita colaboração com o Governo Jerônimo Rodrigues”, frisou.

Segundo Ivana, a legenda vem presenciando mudanças significativas e elogiou a condução do governador na prestação de serviço ao estado.

“Durante os últimos nove meses de governo, temos testemunhado avanços significativos na Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues tem demonstrado uma liderança sólida e um compromisso inabalável com as necessidades do nosso estado. Desde o início, ele assumiu uma série de compromissos fundamentais”, afirmou a deputada Ivana Bastos.