Lídice recebe o título de cidadã honorária de São Francisco do Conde

Presidente do PSB local, Adnailton Didi e a própria Renilza a quem classificou como uma mulher de muita luta - Foto: Divulgação

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) foi homenageada com o Título de Cidadã de São Francisco do Conde em cerimônia realizada, neste sábado,29, pela Câmara Municipal da cidade, localizada no Recôncavo Baiano, a 64 km de Salvador.

A solenidade contou com a presença dos edis e também do prefeito Antônio Calmon (PP), além de outras lideranças políticas. A proposição foi da vereadora Renilza Melo e aprovada por unanimidade na casa em votação simbólica.

Em sua fala, Renilza Melo destacou a atenção que a deputada dá a São Francisco do Conde.

“Além da presença, ela destinou mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para a saúde, educação e outras áreas, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de São Francisco do Conde”, enumerou.

A deputada Lídice da Mata recordou que o seu partido, o PSB, se faz presente há mais de 30 anos no município e destacou antigos companheiros de caminhada como o ex-vereador Reizinho, o presidente do PSB local, Adnailton Didi e a própria Renilza a quem classificou como uma mulher de muita luta.

Durante a cerimônia, Lídice também foi homenageada pela família do ex-vereador Reizinho, que morreu em 2019.

Além de Lídice, políticos como a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) e o prefeito de Candeias, Pitágoras (PP) também foram agraciados com os títulos de cidadãos de São Francisco do Conde.