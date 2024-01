Luiz Carlos nega chance de Republicanos migrar para base de Jerônimo | A TARDE

Durante evento de entrega de uma nova ligação viária próxima do Acesso Norte, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (4), o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra), Luiz Carlos (Republicanos), negou qualquer possibilidade de seu partido migrar do grupo do prefeito Bruno Reis (Republicanos) para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).



"Nós não fomos procurados, nem por Geraldo, nem pelo governador. Na política todo mundo se fala, mas a gente acredita muito no projeto que Bruno Reis vem desenvolvendo", disse o chefe da Seinfra municipal.

Vereador mais popular na eleição de Salvador em 2020, com 17.035 votos, Luiz Carlos, que se licenciou do cargo em janeiro de 2023 para assumir a Seinfra municipal, disse que o Republicanos acompanha o grupo de Bruno desde o início da gestão e que compartilha com os princípios do prefeito.

"Não é o mesmo pensamento de Jerônimo e Geraldo, pois se fosse, eles estariam no projeto atual [da Prefeitura de Salvador]. Eles vão defender um projeto que eles acreditam, faz parte do processo político", disse Luiz Carlos.