"Maior preço das capitais", dispara Jerônimo sobre tarifa de ônibus | A TARDE

Primeiro dia do aumento no valor da tarifa dos ônibus de Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou sobre o trabalho da gestão em torno do VLT do Subúrbio e fez uma breve crítica aos ônibus da capital baiana. O chefe do Palácio de Ondina revelou nesta segunda-feira, 13, que teve uma reunião com a sua equipe para debater sobre o modal.

“É claro que a gente tem [em Salvador] o maior preço de passagem das capitais. E não considero apenas o aspecto do valor, mas também a qualidade dos transportes. Acabei de sair de uma reunião agora, onde debatemos com a equipe [da gestão estadual] o VLT. Estamos debruçados sobre isso para lançar o nosso edital, na hora certa”, disse o governador.

Nesta segunda-feira, 13, o chefe do Executivo se reuniu com as das Secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedur), da Fazenda (Sefaz) e Infraestrutura (Seinfra), além da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Casa Civil, na sede provisória da Governadoria, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Presente no 4ª Conferência Estadual de Juventude da Bahia, que acontece no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Salvador, Jerônimo indicou que o VLT do Subúrbio deve chegar até Piatã, orla da capital baiana, e destacou que, no momento, está focado nos debates sobre a mobilidade gerida pelo Estado, bem como a nova Rodoviária e o tramo III do metrô, em Águas Claras.

“Não vai ser um VLT apenas do Subúrbio até a Calçada, a intenção é que a gente possa fazer um circuito, passando inclusive pela Estrada do Derba e chegando até Piatã. Então, estamos preocupados com isso. No sentido de apresentar a ampliação de trechos de outros tramos do metrô e entregar a rodoviária metropolitana, em Águas Claras”, destacou.