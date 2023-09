Manoel Castro é confirmado no Projeto Lembranças do Futuro

O ex-prefeito de Salvador, Manoel Castro, foi confirmado no Projeto “Lembranças do Futuro de Salvador”. O convite foi entregue pelo presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), nesta sexta-feira, 15.

A sessão temática com a participação de Castro será na próxima quarta-feira, 20, no Plenário Cosme de Farias. Através dessa ação, os ex-prefeitos vivos da capital da Bahia são homenageados e expõem suas realizações na cidade e quais projetos gostariam de ter feito enquanto gestores, mas não tiveram a oportunidade de realizar.

“Assim como já tivemos ricas experiências na Câmara de Salvador com a participação neste importante projeto dos ex-prefeitos Antônio Imbassahy, João Henrique e Lídice da Mata, não será diferente com Manoel Castro. Com certeza a nossa cidade ganha com essa contribuição dos ex-prefeitos nessass sessões temáticas”, disse Carlos Muniz.

O projeto também acolhe propostas dos ex-chefes do Executivo Municipal da capital da Bahia para serem apresentadas ao atual prefeito da cidade, Bruno Reis (União), e para o governador Jerônimo Rodrigues (PT), através da Carta de Salvador.

Manoel Castro afirmou que ficou muito feliz com a iniciativa. “Você [Carlos Muniz] merece nota 10 pelo projeto e muitos aplausos. Realmente as pessoas esquecem sobre as gestões e tenho muito o que contar”, disse.