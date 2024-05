Margareth Menezes participa de eventos culturais em Salvador | A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, cumpre nesta quinta-feira, 16, e na sexta-feira, 17, agenda em Salvador. Os compromissos são voltados às atividades do projeto Pesquisa-Ação: Agentes Culturais Democráticos e o Festival Nacional de Artesanato.

A chefe da pasta participará da Aula Inaugural da iniciativa na quinta-feira, 16, às 18h30, no Teatro Martim Gonçalves – Escola de Teatro da UFBA, na rua Araújo Pinho, nº 292, bairro Canela, Salvador. O projeto está inserido nas práticas de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e nas políticas de formação cultural do Ministério da Cultura (MinC).

O evento contará com a presença da secretária dos Comitês de Cultura, Roberta Martins; do secretário de Formação, Livro e Leitura, Fabiano Piúba; da presidenta da Fundação Nacional das Artes, Maria Marighella; e do reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Paulo Miguez. Com o tema Cultura e Democracia, a aula terá transmissão online pelo canal do MinC no YouTube.

O debate marca o início das atividades do projeto a ser realizada simultaneamente de modo presencial, para 13 pesquisadores, 24 auxiliares de pesquisa, além de convidados, e de forma virtual, para os 720 agentes culturais de todos os Estados brasileiros, além do Distrito Federal envolvidos na Pesquisa-Ação em todo país.

Na sexta-feira, 17, às 9 horas, Margareth Menezes participa da reunião de trabalho com a equipe do projeto, visando apresentar o estágio atual e dialogar sobre o desenvolvimento da Pesquisa-Ação: Agentes Culturais Democráticos.

Já às 17 horas, a ministra marca presença na solenidade de abertura do Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba). A primeira edição do evento será realizada de 17 a 19 de maio, na Arena Fonte Nova, na capital baiana.

