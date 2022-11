Mário Negromonte Jr. pede união para manter auxílio em R$ 600

O deputado federal Mário Negromonte Júnior (PP) destacou nesta segunda-feira, 7, em suas redes sociais, que passado o período eleitoral, é momento do Congresso se unir para garantir a aprovação de políticas públicas para a população baiana e brasileira, dentre elas, a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, um salário-mínimo justo e programas de combate à desigualdade social e a pobreza.

“Defendo e vou trabalhar pela união da Bahia e do Congresso Nacional na construção de pontes com o governo federal para garantir o auxílio Brasil de 600 reais, salário-mínimo mais justo e programas sociais que promovam a geração de emprego e renda, combatendo as desigualdades e superando a pobreza na Bahia e no Brasil”, publicou o parlamentar.

Para o deputado, as famílias precisam ter um salário-mínimo que garanta as três refeições por dia. Isso, inclusive, ampliaria o poder de compra da população e faria a economia girar, gerando mais emprego.