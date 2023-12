MP promove rodada de debates sobre o PDDU de Salvador | A TARDE

O Ministério Público estadual realizará, no próximo dia 4, das 9h às 18h, a rodada de debates ‘PDDU: a discussão (re)começa’, no auditório da sede do MP, no bairro de Nazaré, em Salvador. O evento tem o propósito de discutir o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) da capital baiana.

Promovida pela promotora de Justiça em Meio Ambiente e Urbanismo Hortênsia Pinho, a rodada abordará assuntos como a participação social no PDDU; dilemas e desafios do Plano de Salvador, a mobilidade na cidade, conflitos fundiários judicializados em Salvador, aspectos sociais e raciais da cidade e habitação e Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis).

Está prevista participação de especialistas da área ambiental e urbanismo, coordenadores e representantes de movimentos estaduais e nacionais relacionados ao tema; e representantes da Defensoria Pública do Estado (DPE).