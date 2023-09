'Não irei me opor', diz Marcinho sobre deixar liderança do UB na Alba

O líder do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Marcinho Oliveira, pode deixar a cadeira da liderança a pedido de seus colegas de partido na Casa Legislativa. Essa questão foi tensionada nesta segunda-feira, 18, durante reunião da bancada de oposição da Alba com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

As queixas de integrantes do União Brasil contra Oliveira foram endossadas após a ida do colega de parlamento e partido ao palanque do governador Jerônimo Rodrigues (PT), também nesta segunda, em Euclides da Cunha. A festa de emancipação da cidade foi um dos motivos para ausência de Marcinho no almoço do bloco opositor com o chefe do Executivo soteropolitano.

Procurado pelo Portal A TARDE, Marcinho Oliveira afirmou que desconhece as tentativas de ser 'empurrado' da cadeira dos líderes partidários do Legislativo baiano. Em conversa por telefone, Oliveira frisou que não irá se opor a deixar o posto, caso seja o consenso dos deputados da sigla.

"Não estou sabendo de nada. Estou em viagem desde domingo e não estou sabendo disso", iniciou. "Se os deputados decidirem, não tem nenhuma oposição da minha parte", acrescentou.

O parlamentar assumiu que esteve ao lado de Jerônimo no palanque governista, mas ressaltou que o convite foi feito pelo prefeito do município, Luciano Ribeiro (PDT). Durante entrevista, Oliveira fez questão de enfatizar o seu posicionamento de independência e ressaltou que a sua ida a cidade teve o aval do deputado federal, Elmar Nascimento (União Brasil), a quem se diz liderado.

"Realmente, eu subi no palanque com o governador e não vou deixar de subir nos municípios em que fui votado. No meu discurso, não elogiei o governador e só falei sobre a cidade", disse. "Eu tenho independência no meu posicionamento e fui convidado pelo prefeito. Comuniquei a minha decisão ao meu líder Elmar Nascimento", acrescentou.

Em Euclides da Cunha, o parlamentar teve 9.145 votos, sendo o deputado mais votado da "história do município", segundo disse Oliveira.

Além de Nascimento, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Marcinho pontuou que também informou sobre a sua viagem ao líder da oposição na Alba, Alan Sanches, e ao prefeito de Salvador, Bruno Reis.

Esta é a segunda vez em que Marcinho aparece em palanque ao lado do governador. No início de agosto, ele participou de um evento com Jerônimo em Crisópolis, o que motivou críticas e "lavagem de roupa suja" dos aliados durante uma reunião da bancada com o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.