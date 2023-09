"Não vou aguardar", diz Pablo Roberto sobre lançar sua pré-candidatura

Em meio a indefinições sobre as eleições do ano que vem em diversos municípios do estado, alguns quadros se dizem dispostos a se colocarem na disputa mesmo sem o aval dos seus grupos políticos. Um deles é o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB).



“Bom, o que o grupo tem dito lá é que não conversa sobre a eleição esse ano. Eu tenho colocado desde o início desse ano que eu não vou ficar aguardando essa provocação acontecer. Eu vou me movimentar como tenho me movimentado em uma perspectiva de dar musculatura a essa pré-candidatura”, afirmou Pablo Roberto em coletiva de imprensa após o fim da sessão no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta terça-feira, 12.

“Vamos realizar no próximo dia 9 de outubro, às 19 horas, em Feira de Santana, um evento organizado pelo partido em que nós faremos o pré-lançamento da nossa pré-candidatura, iniciando um diálogo em que nós vamos percorrer toda a cidade conversando com a população sobre aquilo que nós pensamos, o que nós queremos para o futuro de Feira de Santana”, concluiu.

Pablo Roberto é aliado de longas datas do atual prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), que não poderá se candidatar no ano que vem porque já está em seu segundo mandato consecutivo.