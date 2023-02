Niltinho acredita na "excelente" atuação de Aline no TCM

O deputado estadual do partido Progressista, Niltinho Bastos, afirmou nesta sexta-feira, 24, que a ex-primeira dama, Aline Peixoto, esposa do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, possui uma trajetória exitosa e terá uma “excelente” atuação no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

De acordo com o parlamentar, os tribunais de contas são compostos por jornalistas, advogados, professores e outros diversos representantes de diversas carreiras profissionais.

"Nós, parlamentares, também atuamos na fiscalização do Executivo, assim como o TCM. Eu sou formado em Comunicação e meus pares em diversas áreas. Neste caso, como no TCM, os integrantes se capacitam também com a experiência e têm o auxílio da equipe técnica", disse o deputado.

"Aline Peixoto, mãe, mulher e enfermeira, está sofrendo ataques odiosos, como frisou o senador Otto Alencar. Na condição de ex-presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, que atua na assistência social, ela conhece as questões acerca dos municípios baianos em diversos setores, tenho certeza que muito mais que diversos representantes de diversos poderes do estado. Destaco com muita emoção, pois pude presenciar, a sua dedicação na maior enchente dos últimos tempo no nosso estado", afirmou Niltinho.

Niltinho ainda afirmou que Aline Peixoto é uma "mulher de garra" e exemplo a ser seguido. “Tem meu apoio de toda nossa bancada do PP", pontuou.