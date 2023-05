Niltinho afirma que Carletto é página virada e exalta Negromonte Jr.

O deputado estadual Niltinho (PP) afirmou nesta sexta-feira, 26, que a saída do ex-deputado Ronaldo Carletto (Avante) já é página virada na legenda. De acordo com o parlamentar, o ex-colega de sigla é um quadro querido, mas que tem o direito de procurar um outro partido.

“Ronaldo sempre foi um cara 10, um grande amigo. E toda saída de um amigo é uma saída sentida. Mas a gente tem dito de forma clara a todos que a página virou. Não cabe mais a gente discutir se entra Ronaldo, sai Ronaldo, fica A, fica B, fica C. Ninguém é obrigado a estar em um lugar que não se sente bem”, avaliou o parlamentar.

Niltinho aproveitou ainda para exaltar o novo presidente estadual de seu partido, o deputado federal Mário Negromonte Jr. (PP), oficializado na convenção desta manhã, em Salvador.

“O PP é um partido grande, um partido que até 2026 terá 10 deputados: quatro deputados federais, seis deputados estaduais, exercendo cada um seu papel. E assim a gente vai continuar trabalhando, feliz em ter Mário [Negromonte] Jr., um jovem deputado, atuante, com quatro mandatos, como deputado estadual e como deputado federal, apesar de ser super jovem, um deputado de apenas 42 anos, mas com muita vontade. Vontade de mudar, transformar, fazer diferente e renovar a política”, elogiou.

“Naturalmente, as coisas vão se encaixando, seguindo o fluxo. Mário Jr. é um deputado que é do diálogo. Assim que ele tomar posse hoje, ele deve conversar com todos aqueles que eventualmente tenham uma insatisfação. Eu sempre digo que o diálogo é o melhor caminho para que a gente possa estar transformando a vida das pessoas”, finalizou Niltinho.