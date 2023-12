"Nossa vez vai chegar", diz Marta sobre PT comandar Salvador | A TARDE

Mesmo comandando a Bahia há 20 anos, o Partido dos Trabalhadores ainda não conseguiu o mesmo feito na capital baiana, que atualmente, está sob as mãos do União Brasil, antigo Democratas. A menos de um ano para o início das corridas eleitorais, a indefinição sobre o nome prefeiturável para a cidade continua rondando a base governista.

Apesar da pressão de aliados, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) mantém em aberto quem será o candidato que levantará a bandeira do grupo no ano que vem. A vereadora Marta Rodrigues (PT) preferiu ser cautelosa acerca dos questionamentos sobre o Palácio Thomé de Souza. Em entrevista à imprensa, nesta segunda-feira, 11, a petista afirma que o diálogo sobre o tema está “intensificado” e garante que, em breve, a legenda governará Salvador.

“Já chegamos, batemos na trave, mas não conseguimos. Mas a nossa vez vai chegar. Estamos trabalhando para no próximo ano, a gente conseguir eleger o nosso candidato para a prefeitura de Salvador. É uma ansiedade grande. [...]. A gente está aqui também intensificando em Salvador, para consolidar logo o nome da unidade”, contou a parlamentar.

Marta também reitera a necessidade de ampliar a bancada dos vereadores que compõem a Federação PT-PCdoB e PV, assim como a de partidos aliados ao governador, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), para fazer um enfrentamento à gestão Bruno Reis (União).

“E também a gente aumentar a nossa bancada na Câmara. Esses dias nós vimos lá, com muitos projetos vindo do Executivo. E aí, só às vezes dois votos ou cinco votos [da bancada de oposição]. Então, a gente precisa ter uma frente maior, para a gente debater a cidade com seriedade, com compromisso e conseguir aprovar [as emendas]. [...]”, enfatizou a edil.

O assunto também chegou a ser comentado pelo presidente Lula (PT), durante a conferência nacional do PT sobre as eleições de 2024. Na ocasião, o petista afirmou que “não consegue explicar” a dificuldade do seu partido em consagrar um prefeito da sigla para Salvador.

“Esse partido já governou muitas cidades importantes neste país. Agora, tem coisa que a gente não consegue explicar. Como é que a gente [o PT] já governa há 20 anos a Bahia, e a gente não conseguiu ganhar Salvador. [...]”, disse.

Questionada pelo portal A TARDE sobre a declaração do mandatário brasileiro, a parlamentar revelou que a "ansiedade" de Lula deve-se às pesquisas internas feitas na cidade, que evidenciam a preferência dos soteropolitanos pelo '13'.

“Quando Lula coloca essa prioridade de Salvador, e que nós nunca governamos, é porque na Bahia e em Salvador ele sabe que ele tem uma votação expressiva, e ele sabe que as pessoas votam muito no 13. E daí, esse apelo que ele vem fazendo. E a última pesquisa que o governo do estado fez em Salvador, o 13 aparece muito bem. Então é por isso que Lula traz também essa ansiedade e essa vontade do PT governar Salvador", concluiu.