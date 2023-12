Oeste baiano pode receber fábrica de biocombustíveis | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) iniciou as discussões para a possível construção de uma fábrica de etanol de milho no oeste da Bahia. O tema foi tratado com os executivos da ALZ Grãos, empresa de originação de grãos, comércio de insumos agrícolas e operação portuária, que sinalizaram para chances reais de investir na instalação da fábrica no estado.

O projeto apresentado ao gestor estadual, na última sexta-feira, 8, em Brasília, prevê a construção de uma planta de processamento de grãos, visando produzir etanol à base de milho e outros cereais.

A reunião contou com a presença do presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional da Bahia (CAR), Jeandro Ribeiro; o CEO da ALZ Grãos, Maurício Hardman; Blairo Maggi, acionista da AMAGGI, uma das empresas que compõem a ALZ Grãos, juntamente com a Louis Dreyfus Company e Zen-Noh.

Um dos motivos para que os executivos se interessassem pela região leva em conta as condições produtivas do local. Caso seja efetivada, a nova indústria de grãos terá capacidade de esmagamento de um milhão de toneladas de milho por ano. Os estudos sobre os investimentos estão avançados.