Olívia defende reconstrução nacional para a política cultural | A TARDE

A deputada estadual Olívia Santana afirmou nesta quarta-feira, 6, momento depois de chegar à VI Conferência Estadual de Cultura Da Bahia, em Feira de Santana, que o Brasil vive hoje um momento de reconstrução para a política nacional da cultura.

A deputada pontua que os mais de 500 delegados e delegadas, que são personagens e autores fazedores e fazedores de cultura, terão na Conferência a oportunidade de apresentar propostas para a política estadual de cultura.

"Todo mundo que vier para cá vai ter a oportunidade de dar suas opiniões, apresentar propostas a para a política estadual de cultura. E para a política nacional da cultura, nós estamos num movimento de reconstrução nacional. Retomada do Ministério da cultura, das políticas culturais".

Olívia celebrou ainda a recente realização dos editais da Lei Paulo Gustavo, que recentemente divulgou que mais de 2 mil projetos foram classificados e em breve divulga os habilitados.

"É um sintoma de mudança, depois do jejum que nós sofremos com aquele governo do inelegível, agora nós estamos em sintonia, o governo do estado, governo federal, a nossa Margareth Menezes, o secretário Bruno na busca de fazer o sistema nacional de cultura se realizar e funcionar aqui. A participação de municípios, estado e governo federal vai dar, sim, para a gente botar a cultura pra frente".