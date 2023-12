Oposição resiste em votar projetos por falta de pagamento das emendas | A TARDE

Próximo ao recesso parlamentar, os deputados estaduais aceleraram o ritmo para garantir que todos os projetos encaminhados pelo Executivo sejam votados na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Nesta terça-feira 12, por exemplo, os parlamentares governistas deram aval para a votação do requerimento de urgência do pedido de empréstimo de US$ 42 bilhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que será destinado ao Programa Bahia Mais Digital - Transformação Digital do Governo da Bahia, além das contas do ex-governador Rui Costa.

As propostas citadas, no entanto, não foram aprovadas pela bancada de oposição. As contas do ex-governador nem sequer chegaram a receber o voto contrário da minoria, que resistem em analisar as proposições do Executivo devido a falta de pagamento das emendas impositivas pelo governador.

“Até o momento, não foi cumprido. Eu acho que a palavra do governador foi dada desde o dia 1, até antes, ele falou comigo que queria trabalhar para cumprir as emendas e aqui declarou que ia cumprir as emendas porque achava legítimo. [...]. Eu acho isso temeroso. Eu acho que é uma falta descumprimento do governo”,

A insatisfação pelo descumprimento do pagamento das emendas vai além dos parlamentares opositores e se estende aos deputados da base governistas que se queixam do não cumprimento das emendas.

Em contrapartida, o líder do governo na Alba, Rosemberg Pinto (PT) minimizou as críticas tanto dos pares como dos adversários e atestou que a falta de liberação dos recursos deve-se aos trâmites burocráticos.

“Na realidade, o governador Jerônimo autorizou o pagamento das emendas, inclusive, por algumas secretarias. Isso está bem acordado entre governo e oposição, e os deputados também da base do governo, porque o governador está fazendo de forma global, sem distinção. Mas, tem a burocracia que acabou gerando um certo descontentamento entre os parlamentares, não só da oposição como também da base do governo”, declarou.

Na tarde de quarta-feira, 13, os líderes Rosemberg e Alan Sanches se reunirão para tratar sobre o pagamento das emendas. “Amanhã, temos uma última conversa sobre esse tema, às 13h, que o deputado Rosemberg me convidou para participar desta reunião com o governo para que a gente “ajeitasse” as coisas”, contou Sanches.