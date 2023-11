"Os EUA quiseram copiar o SUS e não conseguiram", avalia Muniz | A TARDE

Durante entrevista ao A TARDE Cast, o presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), falou sobre a falta de recursos para a saúde. "Saúde é um problema, não só em Salvador, mas que pode ser melhorado. Primeiro temos que melhorar o sistema SUS", disse o vereador na entrevista com os repórteres Eduardo Dias e Lula Bonfim, da editoria de política de A TARDE.



Muniz destacou que "o SUS é tão importante que um país rico como os EUA tentou copiar e não conseguiu”, referindo-se à proposta do 'Obamacare' durante o governo do presidente Barack Obama, que não teve continuidade com Donald Trump.

O presidente da CMS lembrou que a tabela de procedimentos do SUS está defasada, o que também afasta a iniciativa privada do sistema de saúde pública. "Com a consulta a R$ 10, qual o médico que vai atender?”

Muniz acrescenta que o dinheiro que o município recebe não é suficiente e defende incentivos para que as clínicas particulares atendam pela tabela SUS. "Você tem que fazer algo que venha a melhorar primeiro a tabela, para que depois você possa exigir que o atendimento venha melhorar".