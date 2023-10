Pesquisa indica que PT é o partido preferido pela população da Bahia | A TARDE

O Partido dos Trabalhadores da Bahia é a legenda preferida pela maioria dos baianos, segundo aponta uma pesquisa contratada pela legenda que o Portal A TARDE teve acesso aos detalhes.

Segundo o levantamento, 50,1% dos entrevistados disseram ter preferência pela sigla no estado. O segundo colocado na preferência dos baianos é o PL, que tem 6,3% de aprovação, e o terceiro, o União Brasil, com apenas 4,1%.

A pesquisa foi feita no mês de setembro deste ano com 2.440 entrevistados. O levantamento tem intervalo de confiança de 95,5% e margem de erro de 2,6%. Do total de entrevistados, 8,29% disseram que não votariam na sigla.

“2022 foi um ano importantíssimo, de retomada do PT, e estamos trabalhando muito para seguir crescendo e fortalecendo nosso partido por toda a Bahia. Ficamos muito orgulhosos quando vimos, por meio da pesquisa, que a sociedade baiana reconhece o PT Bahia como um partido forte, atuante, em que acreditam e votam. Felizes com esse resultado, claro, mas vamos nos empenhar cada vez mais para representar os anseios da classe trabalhadora, dos que mais precisam, dos que defendem igualdade e justiça social, fazendo sempre mais pelo nosso estado e nosso povo”, avaliou o presidente do PT Bahia, Éden Valadares.



O levantamento também apontou aprovação de 73,41% da gestão do presidente Lula no Brasil. A influência de Lula pode ser vista na pesquisa onde 27,41% afirmaram se identificar com candidatos de centro/esquerda.