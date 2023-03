Petra Perón fala do potencial de inclusão do turismo LGBTQIA+ da Bahia

A drag queen Petra Perón foi nomeada na Coordenação de Regionalização da Secretaria de Turismo da Bahia com o objetivo de coordenar a Política Estadual de Turismo LGBTQIAP+. De acordo com Petra, mapear o segmento que alimenta a cadeia produtiva do turismo LGBTQIAP+ é um primeiro passo, visto o crescimento da presença deste segmento na alta estação, com destaque para o Carnaval de Salvador.

Perón que já foi coroada Miss Brasil Gay 2017 reforçou a representatividade do papel empoderador na presença nos espaços públicos.



"Precisamos enxergar o potencial do turismo LGBTQIAP+ não somente como um mercado consumidor, mas também uma forma de resistência, sociabilidade e empoderamento social de milhares de LGBTQIAP+ baianos e de tantos que vêm ao nosso estado anualmente. Vamos buscar estratégias que permitam à cadeia produtiva do turismo LGBTQIAP+ baiana se apropriar, cada vez mais, dos espaços públicos e privados na perspectiva da inclusão social, da promoção da diversidade sexual e da cidadania", afirma a ativista.

Petra Perón é uma personagem criada pelo artista e militante ativista Rafael Pedral, que integra a diretoria da Escola de Formação Política Luíza Mahin. Petra diz que pretende conversar o quanto antes com o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, para estabelecer um cronograma de trabalho.

"A tarefa de construir uma politica estadual de Turismo LGBTQIAP+ da Bahia é um desafio, envolve diversos atores e atrizes, mas está prevista na Lei estadual de Turismo. Agradeço ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário Maurício Bacelar a confiança que nos foi dada", concluiu.